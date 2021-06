Za Luďka Sobotu je vdaná skoro 40 let a neměnila by. Podívejte se, jak to sluší hercově krásné manželce

Adriena Sobotová Super.cz

Adriena Sobotová vyrazila do společnosti, tentokrát bez svého muže, herce Luďka Soboty. Manželský pár letos oslaví 40 let od svatby. „Je to neuvěřitelný, my se tomu sami divíme,“ rozesmála se krásná Adriena, která nemůže uvěřit tomu, jak rychle čas letí.

Zajímalo nás, jestli chystají na výročí oslavu. „Snad to se mnou oslaví, on už hrozně nerad někam chodí a nerad něco slaví, říká, že ho to strašně vyčerpává,“ svěřila Super.cz manželka Luďka Soboty, čímž objasnila i důvod, proč s ní nedorazil na degustaci moldavských vín, na které se to hemžilo známými tvářemi.

Po tolika letech v manželství už příliš neřeší ani dárečky. „Luděk mi skoro nikdy dárečky nedával, on mi vždycky řekl, ať si to vyberu a zaplatil mi to,“ vysvětlila šarmantní černovláska. „Dřív mi to teda zabalil, ale posledních deset let mi říká, ať si to balím sama. Já si vyberu dárek, jaký chci, zabalím si ho, dám si ho pod stromeček nebo k narozeninám,“ říká Adriena a tenhle kompromis, který s manželem našli, jí ve výsledku vyhovuje. „Je to nejlepší. Žádný překvapení se nekoná, ale mně to vůbec nevadí. Než špatný překvapení, tak raději hezký dárek.“

Nabízí se otázka, co všechno musí člověk tolerovat, aby se mu podařilo udržet si tolik let hezké manželství. Na to má Adriena jasnou odpověď: „Skoro všechno,“ rozesmála se. „Není to jednoduchý, já se sama sobě divím, že jsem to vydržela a myslím si, že Luděk se diví sám sobě, že to vydržel se mnou. Nakonec jsme si zvykli a po těch letech by člověk asi jen těžko něco měnil. Nakonec jsem ráda, že ho mám,“ dodala na závěr. ■