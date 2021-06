Piškula jako Hrouzek junior v Lajně 3: Chvíli jsem si myslel, že můžu vypadat jako hokejista, ale je to směšný

Zdeněk Piškula Super.cz

Není to poprvé, kdy se musel kvůli seriálu, filmu či divadlu zdokonalit ve sportech nebo přiučit něčemu úplně novému. „Musel jsem se naučit jezdit na koních, to mě nějak chytlo. Potom jsem se musel naučit hrát basketbal, kvůli filmu Zlatý podraz. Vydrželo mi to doteď a je to za mě nejlepší sport,“ prozradil nám dále na tiskovce Zdeněk.

Pokud jde o akčnější scény, i na ty si troufá a kaskadéry nepotřebuje. „Snažím se dělat všechno, co jde, sám, ale ono zatím nebylo třeba žádných velkých kaskadérských kousků. Co se ale týče Lajny, tady dabléra mám, protože jak říkám, nemám šanci vypadat jako hokejista. Chvíli jsem si myslel, že jo, ale pak jsem se byl podívat na záběr a je to směšný,“ říká sebekriticky.

Mladý herec se od rozchodu s bývalou hvězdou Ordinace v růžové zahradě 2 Simonou Lewandowskou žádnou novou slečnou nepochlubil, a tak nás zajímalo, jak snášel koronavirovou dobu, a zda měl po svém boku nějakou slečnu, se kterou trávil lockdowny. Ohledně svého soukromí je ale herec na slovo skoupý, a tak odpověděl stručně: „Ano, měl, a taky jsem do toho nazkoušel tři inscenace, alespoň se něco dělo.“ ■