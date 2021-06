Je z ní úplně nový člověk: Herečka, která shodila už 30 kilo, se ukázala v plavkách

Rebel Wilson Profimedia.cz

Herečce to nesmírně sluší a fanoušci nepřestávají žasnout nad její proměnou. Rebel si dopřála roční pauzu od hraní, ale už má zase plné ruce práce s novými projekty. Aktuálně dotočila snímek The Almond and the Seahorse a připravuje komedii Bring It On.

Wilson v únoru ukončila vztah s fešným podnikatelem Jacobem Buschem. Randili spolu zhruba rok.

Přiznala také problémy v reprodukční sféře. Netají se tím, že by se ráda stala maminkou, v květnu však sdělila, že obdržela špatné zprávy. Ty však doposud blíže nespecifikovala. ■