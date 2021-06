Odrážedla pro skvělou zábavu doma i na cestách

Hledáte zábavu pro své nejmenší? Nebo rádi vyrážíte na procházky a nebaví vás stále se zastavovat či nosit děti v náručí? Objevte kouzlo odrážedel pro děti a staňte se mobilnější a rychlejší, ať už jdete kamkoli.

Klasické odrážedlo, které splňuje požadavky dětí i dospělých? Vyzkoušejte značku Yupee. Odrážedla jsou ideálním pomocníkem při tréningu rovnováhy a motoriky. Děti maximálně zabaví a vám uleví. Odrážedla Enduro Yupee jsou vyrobena z kvalitních a odolných materiálů, které jsou jako dělané pro dobrodružství vašich dětí. V nabídce je najdete v mnoha zářivých barvách a vy tak můžete vybrat tu pravou, ať už máte doma holčičku nebo chlapce. Pro vaše maličké volte řadu Jeep Yupee, která je stabilnější než klasická odrážedla a umožňuje dětem objevovat svět bezpečně.

Máte doma malého drobečka, který nedávno oslavil první rok? Pokud měří více jak 70 cm a má rád pohyb, zvířata a dobrodružství, ze svého prvního vozítka bude nadšený. Odrážedlo FUNNY WHEELS Rider Ride-On Lvíček je bezpečné interiérové odrážedlo, se kterým si vaše děti užijí spoustu legrace. Pomocí tohoto odrážedla dítě posílí svaly bříška, a navíc zpevní držení těla. Design lvíčka udělá z této hračky oblíbeného kamaráda.

Odrážedlo FUNNY WHEELS Rider Ride-On Lvíček

Odrážedlo FUNNY WHEELS New Sport 2v1 je venkovní odrážedlo ideální pro děti od 18. měsíce. Toto barevné vozítko roste s vašimi dětmi. Díky funkci 2v1 hravě změníte tříkolové na dvoukolové. Když přijde čas trénovat balanc, jednoduše vyměníte dvě zadní kolečka za jedno a malý jezdec se může začít připravovat na kolo. Je i výškově nastavitelné, má dvě polohy nastavení na obou nápravách. Řídítka není možné přetočit a konce rukojetí jsou rozšířené. Odrážedlo je tak maximálně bezpečné. Tiché pneumatiky, které nekloužou, udělají z toho vozítka i vašeho oblíbence.

Chystáte se na delší procházku? Vezměte si odrážedlo na rameno a vydejte se na cestu. Praktický popruh vám ulehčí práci. S odrážedlem FUNNY WHEELS Rider SuperSport 2v1 se stanou vaše procházky nekonečnou zábavou. Bylo vyvinuto ve spolupráci s ortopedy a dbá na bezpečnost vašich dětí. Je vhodné pro děti od 18. měsíce nebo 80 cm výšky. Řídítka nelze přetočit a konce rukojetí jsou rozšířené. Rukojeti jsou navíc vyrobeny z velmi měkkého materiálu. Tiché pneumatiky, které nelze „píchnout“, a které doma nezanechávají stopy, oceníte především vy.

Odrážedlo FUNNY WHEELS Rider SuperSport 2v1

Odrážedla FUNNY WHEELS jsou vyrobena v České republice z kvalitních materiálů a se snadnou údržbou. Díky odrážedlu dítě zlepší rovnováhu, motoriku i schopnost soustředit se. Začtěte se do specifikací a vyberte pro svoje dítě vozítko v oblíbené barvě a designu. Na mrakyhracek.cz najdete přesně to, co hledáte.