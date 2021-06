Romanu Šmuclerovi po očkování ochrnula půlka obličeje

Roman Šmucler Foto: Facebook

„Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná,“ napsal k fotce.

Šmucler uvedl, že reakci, která se projela po 14 dnech, očekával. „Čekal jsem to, takže jsem se radil dopředu, protože jsem věděl, že se to může stát. Dokonce jsem se radil s experty tady v Čechách, kteří mi doporučovali, abych se vůbec neočkoval,“ řekl webu CNN Prima News.

U snímku se, asi nepřekvapivě, rozjela debata mezi příznivci a odpůrci očkování. Šmucler se navzdory komplikacím, které ho postihly, řadí - jak uvedl - k první skupině.

Nyní už je v pořádku. ■