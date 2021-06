Kolaps v reality show Like House: Influencerka omdlela přímo před kamerami

Soutěžící Djany se během rozcvičky udělalo zle. Video: FTV Prima

Djany, která je novou soutěžící v reality show Like House, se do vily mezi partičku influencerů dostala teprve před pár dny, ale už má za sebou jeden velmi nepříjemný zážitek. Během ranní rozcvičky se jí udělalo nevolno, a nebýt jednoho ze soupeřů, který ji v pravý moment zachytil, kdo ví, jak by její pád skončil.