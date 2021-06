Jako by toho měl málo: Zpěvák bojuje s tumorem na mozku ve čtvrtém stadiu a musí se potýkat s nepřejícími hatery

Tom Parker Profimedia.cz

„Nikdo nikdy nepřežil to, co máš ty. Můžeš bojovat, jak dlouho chceš, ale stejně tě to dostane,“ vzkázal zpěvákovi hater.

„Co to sakra s těmi lidmi je? Idiot. Tak mě sleduj, ko*ote,“ zněla zpěvákova okamžitá reakce a následně se k poznámce vyjádřil ještě ve videu.

„Nejsem ani tak naštvaný. To, že se někdo k něčemu takovému vůbec uchýlí, je to prostě směšné. Nedává to žádný smysl, proč by to vůbec někdo dělal?“

Na podzim loňského roku zpěvák utrpěl dva záchvaty, následná vyšetření odhalila, že se Parker potýká s glioblastomem ve čtvrtém stadiu.

Tom stále podstupuje chemoterapie a radioterapie. Na léčbu reaguje dobře a tumor se dokonce viditelně zmenšil.

S krásnou ženou Kelsey mají roční dceru Aurelii a sedmiměsíčního Bodhiho. Dokonce se svěřili, že už plánují další potomky.

„Plánujeme další děti. Vždycky jsem chtěl velkou rodinu. Myslím, že skončíme tak se čtyřmi,“ svěřil se v rozhovoru pro magazín OK!. ■