Dámy, zbystřete: Sympaťák z MasterChefa je stále nezadaný. Popsal, jaké typy žen u něj mají šanci

Roman Staša Super.cz

Kromě toho, že Romana fanoušci poznávají na ulici, mu výrazně přibylo pracovních nabídek. I po vítězství v kulinářské show ho diváci mohou vídat na televizních obrazovkách. „Těch změn je spousta. Jsem šťastnej, že můžu být ve Snídani s Novou. Sice vstávám 4:30, ale nic bych za to nevyměnil,“ říká s vděčností sympatický kuchař, kterého jsme vyzpovídali při příležitosti křtu jeho první kuchařky s názvem Matla.

S narůstající popularitou ho začaly čím dál častěji oslovovat fanynky. „Já na to samozřejmě odpovídám ve vší počestnosti. Nedovolil bych si nikdy zneužívat Instagramu na rande nebo něco podobného,“ vysvětluje Roman, který je původním povoláním kondiční trenér.

A jaká by měla jeho budoucí vyvolená být? „Nejpodstatnější je, aby byla v pohodě. To je pro mě nejdůležitější, aby byla doma pohoda, klid, abychom se nehádali a nebyly tam vyhrocené situace,“ svěřil se. Stejně tak by jeho budoucí slečna měla být tolerantní. „Důležité je, abychom na sebe nežárlili, protože je to teď pro mě trošku složitější, vyjdu na ulici a lidi se dívají. Je to logický, já bych se taky díval, vůbec se jim nedivím, ale někomu vedle mě by to nemuselo být příjemný,“ dodává Roman Staša. ■