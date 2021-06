Hvězda plus size modelingu v další odhalené kampani: Takhle se uvolní jen před manželem

Ashley Graham Profimedia.cz

Hvězda plus size modelingu Ashley Graham (33) se umí pěkně natřásat před kamerou. O to uvolněněji, když za fotoaparátem stojí její manžel.

Plus size modelka bojuje za pozitivní vnímání ženského těla i s jeho nedokonalostmi, a od té doby, co je matkou, propagovala intenzivně i kojení. Co se týče přirozené krásy, nedávno ještě pyšně ukazovala své neoholené podpaží a nyní se stala tváří holítka a hladké kůže.

Do nové kampaně, kterou si konečně zase užívá jako modelka, ji fotil její manžel Justin Ervin. Ten už svou ženu v minulosti fotil i nahou, a to s jejich synkem Isaacem pro časopis Elle.

Na svém instagramovém profilu sdílela pár snímků ze zákulisí focení.

Z Ashley se během lockdownů stala na chvíli i moderátorka, když si zařídila vlastní podcast. Vzhledem k utlumenému módnímu průmyslu měla více času a vyzpovídala za loňský rok několik slavných osobností. Sama se v něm rozpovídala i o svém domácím porodu a strastech, které po příchodu miminka nastaly. ■