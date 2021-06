Týnu ze Slunečné můžete vidět i naživo: Eva Burešová plánuje léto na jevišti jako herečka i zpěvačka

Eva Burešová Super.cz

Eva ale neusíná na vavřínech, a kromě natáčení seriálu Slunečná se chce fanouškům přiblížit i naživo. Proto se už těší i na divadelní prkna, v létě ji budeme moci vidět v několika projektech.

"Vrací se opět Shakespearovské slavnosti, kde hraju v představení Zimní pohádka. Některá tedy odehraju já, ale ne všechna jako minulý rok, protože bude opět hrát i Veronika Arichteva (35), která byla na mateřské. V rámci Léta pod Žižkovskou věží to pak bude hra Hledá se žena," vypočítala Eva, kde ji budou moci diváci potkat.

Chystá se i na pěvecká vystoupení. "Mělo by nám vyjít pár festivalů, i když se to trochu bojím říkat, protože mám strach, že nás ještě pořád můžou zavřít. Ale doufám, že to všechno klapne, a do té doby vyjde ještě spousta sólových nebo mých autorských věcí, aby lidi neslyšeli pořád jenom covery. Každopádně tam určitě zazní Malý princ. A moc bych si přála, aby mi napsala písničku Elis Mraz (26), se kterou už jsme dlouho kamarádky a je neskutečně talentovaná," uzavřela. ■