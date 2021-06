Michal Dvořák z Lucie oživil plakáty Alfonse Muchy, které zapůjčil Ivan Lendl: Hezčí výstavu jsem sám neviděl, říká

Michal Dvořák Super.cz

"Momentálně jsme ve fázi úplného šílenství, protože dokončujeme. Už brzy bychom to měli v O2 areně, bohužel uzavřené, natáčet pro televize. Už jsme komunikovali i s Piercem Brosnanem, protože bychom byli rádi, kdyby se mohl účastnit přesunuté premiéry, která bude snad 16. února 2022. On tu myšlenku považuje za možnou, z čehož mám obrovskou radost," řekl Super.cz.

Součástí projektu je právě i výstava v Obecním domě.

"Je to jeden ze tří pilířů projektu iMucha. Je tam největší světová sbírka Muchových děl, především plakátů, které zapůjčil Ivan Lendl. Dali jsme tam i určitou ochutnávku těch multimédií, takže tam návštěvníci uvidí poprvé digitalizovanou Slovanskou epopej, některé dívky se hýbou. Oživujeme to stejně, jako to bude při show. Musím říct, že ta výstava je nejhezčí, jakou jsem v životě viděl," láká návštěvníky Michal, o jehož projekt je prý velký zájem i v zahraničí. ■