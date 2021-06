Známý písničkář se s přítelkyní zasnoubil těsně před narozením syna: Jakou mají v plánu svatbu?

Pokáč Super.cz

"Nová deska, k ní nové klipy, nové turné, doma máme nové mimčo. Všechno je teď nové. Na desku Antarktida jsem dal to nejlepší, co jsem byl schopný napsat, tak třeba se bude někomu líbit. Na léto chystáme spoustu koncertů, než se zase vrátí další vlna, jestli tedy nějaká bude. Určitě tedy pozvu na turné Hudba na vinicích," řekl Super.cz písničkář, jehož prý v tvorbě inspiruje i jeho syn.

Nás samozřejmě zajímal i jeho rodinný život. Jelikož partnerku Elišku Klučinovou požádal o ruku v prosinci, měli by do roka a do dne stihnout svatbu. "Všichni se teď ptají, kdy bude svatba. Někdy ji dáme. Pomalu začínáme rozmýšlet, jestli to stihneme ještě letos, nebo až příští rok. Nijak na to netlačíme, ale zase to nechceme zbytečně odkládat," svěřil se Pokáč. V našem videu se dozvíte i to, jaké představy o svatbě má. ■