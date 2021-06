O nádhernou dceru Jany Bernáškové se perou modelingové agentury: Tahle brunetka je přitom ještě na základce!

Jana Bernášková s dcerou Super.cz

"Ozvaly se dokonce tři modelingové agentury a vypadá to dobře. Mám za sebou pohovory, kde jsem se měla ukázat, vyfotit a změřit. Ale ještě nejsem dost vysoká. Mám 170,5 centimetru, takže bych potřebovala ještě dva a půl centimetru povyrůst," řekla Super.cz Justýna. "Ale je jí čtrnáct, tak je ještě čas. Já těch 173 centimetrů bez podpatků měřím," doplnila ji maminka Jana.

"Modelingu bych se věnovat chtěla. Vypadá to, že by mě to mohlo i bavit. Časem bych chtěla i cestovat, takže k tomu motivaci mám. Modelky sleduji i na Instagramu," svěřila s tím, že mezi její modelingové vzory patří Cara Delevingne (28) nebo Barbora Podzimková (21).

Možná by zkusila i soutěž Elite Model Look, z níž vzešla právě Podzimková. "Záleží ale i na situaci, u které modelingové agentury bych byla. Nějakou soutěž bych ale ráda někdy zkusila," míní Justýna, která jde příští rok do 9. třídy na základní škole. "Příští rok budu teprve dělat přijímačky na střední školu, proto taky na ten modeling tolik nespěchám," doplnila Justýna.

Jana se k dceřiným touhám staví vstřícně. "Vím, že jí nemohu bránit. Mně taky nebránili v mých snech, a kdyby mi bránili, tak bych byla strašně nešťastná. Takže si myslím, že všechny děti by za svými sny měly jít, i když si o tom rodiče myslí své. Proto ji podporuji, aby si to aspoň vyzkoušela a sama zhodnotila," domnívá se herečka. ■