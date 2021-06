Žena (28) vážila 170 kilo a považovala se za monstrum. Mrkněte, jak vypadá po zhubnutí metráku!

Claire Burt Profimedia.cz

Ještě než se chůva z města Timaru začala neskutečným způsobem přejídat, trpěla anorexií i bulimií. Poté začala jíst obrovské množství jídla složeného převážně z rychlého občerstvení. Za večer byla schopna spořádat večeři pro šestičlennou rodinu. Nakonec vážila až 170 kilogramů.

Psychicky a fyzicky se cítila na pokraji sil, stranila se společnosti a sama sebe považovala za monstrum. Pak se ale rozhodla k ráznému kroku, který jí v podstatě zachránil život. Pod odborným dohledem začala radikálně hubnout a podstoupila chirurgickou úpravu žaludku. Lékaři jí odstranili 80 procent žaludku. Za sedm měsíců pak zhubla více než 97 kilo!

„Nebyla to vůbec snadná cesta, ale bylo to vůbec to nejlepší, co jsem mohla pro svůj život a své zdraví udělat, konečně mám zpět svůj život,“ řekla Daily Mailu Claire Burt, jež kompletně změnila jídelníček.

„Musela jsem vynechat jídla, jako je pizza, chléb, rýže, potraviny s vysokým obsahem cukru a soli i bublinkové nápoje,“ popsala Claire, která toto vše dříve jedla v obrovském množství.

„Mám teď šest malých jídel denně, především bílkoviny, protože je kvůli rychlému úbytku hmotnosti potřebuji, abych neztratila svaly,“ dodala. Momentálně jí především ryby, zeleninu, trochu kuřecího masa či hummus. Do toho třikrát až čtyřikrát týdně chodí do fitka a do svých aktivit zahrnuje procházky a běh.

„Je to poprvé v životě, co jídlo neovládá každou moji myšlenku, můj mozek je v klidu a na potraviny, co jsem jedla předtím, si teď ani nevzpomenu. Jím jen proto, abych doplnila palivo pro tělo,“ uzavřela šťastná Claire. ■