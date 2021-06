Krásná Kristýna Leichtová končí mateřskou dovolenou a vrátí se na obrazovky: Hubne a mění image

Kristýna Leichtová Super.cz

Druhou dceru Rozárku sice porodila teprve loni v červnu, ale mateřskou dovolenou si už Kristýna Leichtová (35) prodlužovat nebude. Herečka a maminka tříleté Dorotky a roční Rozárky už se chystá do práce. A to nejen do divadelní, když už zkoušela v divadle v Ostravě, ale můžeme se na ni těšit i v televizi.