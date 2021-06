Jak dnes vypadá Lydia z komedie Táta v sukni? Takhle herečka vzpomíná na zesnulého Robina Williamse

Lisa Jakub a Robin Williams ve filmu Táta v sukni Profimedia.cz

„Jednou mě rozrušilo, když jsem obdržela dopis ze své střední školy s tím, že je pro ně náročná distanční výuka a že bych měla školu opustit,“ zavzpomínala pro Yahoo Entertainment.

„Hodně mě to rozlítilo a Robin, který byl sám o sobě velmi laskavý, se mě zeptal, co se děje. Vyslechl mě a pak napsal do školy dopis, v němž je žádal, aby přehodnotili svoje rozhodnutí a vyšli mi vstříc ve snaze vybalancovat hraní a studium.“

Dopis škola přijala vřele a později jej zarámovaný vystavila, ovšem ani přesto si Lisu neponechali jako studentku.

„Krásné na tom je, jak byl ochotný pomoci. Udělal si čas vůbec se tím zabývat. I když to nepomohlo, někdo se za mě postavil, a byl to právě on,“ cení zpětně Jakub.

„Mluvil se mnou otevřeně o svých problémech. O úzkostech a depresích. I já jsem se potýkala s úzkostmi. Bylo mi 14 a on se mnou mluvil o duševních potížích, jako bych byla dospělá, což nebylo běžné.“

Williams spáchal sebevraždu v srpnu 2014 ve věku 63 let. Pitva později prokázala, že herec trpěl demencí s Lewyho tělísky, neurodegenerativním onemocněním na pomezí Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby, které způsobuje postupný pokles mentálních schopností.

Lisa se už herectví nevěnuje. Dnes je úspěšnou autorkou a wellness koučkou se zaměřením na duševní zdraví. ■