Při experimentu utrpěla popáleniny 3. stupně. Než vyjdu z domu, panikařím, co si vzít na sebe, říká modelka

„Bylo to hrozné, zpanikařila jsem a křičela. Padla jsem na podlahu a snažila se uhasit oheň. Život se mi promítl před očima,“ popsala deníku The Sun.

Necelého půl roku po nehodě se k děsivým momentům vrátila. „Pomýšlela jsem na to nejhorší, že můj obličej už nikdy nebude vypadat stejně a že mi po těle zůstanou jizvy... Že už nikdy nebudu moct tančit a hrát a dělat, co mě baví, prostě jsem myslela, že je se vším konec,“ svěřila v pořadu Lorraine.

Její obavy se nenaplnily. Jizvy, obzvlášť ty na obličeji, se Abbie dobře hojí, což je patrné i z fotek. „Naštěstí,“ říká mladá Britka.

Abbie musí stále nosit speciální vestu a chránit kůži před sluncem. A je vděčná za podporu, které se jí od fanoušků dostává.

„Je těžké najít oblečení, když pod ním musím 23 hodin denně nosit kompresní vestu a chránit jizvy před sluncem. Vždy panikařím kvůli tomu, co si obléct, než vyjdu ven, takže je moc milé dostávat kolik komplimentů na to, co mám na sobě. Děkuji vám,“ vzkázala. ■