Jako s kamarádem Zemanem. Felix Slováček po rozchodu popsal vztah s Lucií Gelemovou

Felix Slováček Super.cz

„Jsme kamarádi, přátelé. Můžu jí zavolat: Co děláš? Pojď do kostela, na oslavu, do kina, do divadla. To je v podstatě stejné, jako když zavolám mému kamarádovi Zemanovi nebo synovi Felixovi nebo dceři Aničce,“ svěřil Super.cz Slováček s tím, že láska přerostla v přátelství. „Už je to někde jinde,“ dodal.

Důvody rozchodu zmínila Gelemová ve svém prohlášení, kde uvedla, že touží po rodině a jiném životě než by jí mohl muzikant nabídnout. To potvrdil i Slováček. „Lucie je skvělá ženská. Bohužel je mezi námi velký věkový rozdíl. Lucie má jinou představu o tom, co ji má v životě čekat, přesně, jak to napsala ve svém prohlášení. A to já respektuju,“ svěřil se saxofonistka na ochutnávce moldavských vín.

Zajímalo nás, jestli se mu po rozchodu s o 40 let mladší brunetkou začaly ozývat nápadnice či fanynky. „Já si myslím, že to není třeba tolik ventilovat. Podívejte se na Jiřího Krampola, nedávno psal, že se z toho může zbláznit,“ rozesmál se Slováček. Jeho osobně by podle všeho přízeň nápadnic tolik nerozhodila. „Já se teda nezblázním, nehledě na to, že některé ty telefonáty by byly dokonce i příjemné,“ říká s úsměvem.

Je už po tak krátké době připraven na to, začít znovu randit? „Nevím, jak na to správně odpovědět. Člověk je zvědavý, takže, když zavolá nějaká fanynka a něco po mně chce, tak to s ní buď vyřídím telefonem nebo když jsem ještě víc zvědavý, tak se s ní sejdu. Zvědavosti se meze nekladou,“ mlží Slováček. Na přímou otázku, zda už s někým na rande zkusil jít, se ale vyhýbal odpovědi ještě víc. „Ještě ne, zatím to řeším telefonem,“ smál se. ■