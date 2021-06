Andrea Pomeje předvedla sexy tělíčko v plavkách: Také jí nevěříte, že vůbec necvičí?

Andrea Pomeje Foto: archiv A. Pomeje

Zabalila kufry, usmažila řízky a vyrazila k moři. Andrea Pomeje (33) už nemohla vydržet studené jarní počasí a s partnerem Petrem se rozhodli na pár dní odjet do Chorvatska. Dovolenou za hranicemi si dýdžejka nemůže vynachválit a stejně tak i její fanoušci, kterým se pochlubila fotkou v plavkách.

Pomeje se může chlubit výstavní figurou, kterou má darem od pána Boha. Brunetka totiž stále tvrdí, že pro dokonalé křivky takřka nic nedělá. „Současná doba a lockdown nedělají hezká těla. Já necvičím a stravu si taky příliš nehlídám,“ svěřila se Super.cz nedávno Andrea, která rozhodně kila nemusí řešit.

Dokázala to i fotkou v plavkách. Černý šňůrkový model by si mohl dovolit jen málokdo. Andrea si krásné počasí a koupání v moři užívá na Istrii a není tam naposledy. Do Chorvatska se vydala pracovně, v létě ji za hranicemi čeká hned několik vystoupení, kdy se po více než roce opět objeví za mixážním pultem. ■