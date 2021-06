Dvě manželství jí neklapla, jak to má Kate Winslet se třetím mužem? Tohle o něm říká

Kate Winslet s manželem Edwardem Abelem Smithem Profimedia.cz

„Stará se o nás. Když se ho zeptám, jestli by pro mě nemohl něco udělat, odpoví, že cokoliv. Je to výjimečný partner. Mám obrovské štěstí,“ popsala otce svého sedmiletého syna Beara v rozhovoru pro The New York Times.

„Jako pro dyslektika je pro něj nesmírně obtížné zkoušet mě z textů. Činí mu potíže číst nahlas, ale stejně to kvůli mně dělá,“ doplnila.

Oceňuje také manželův zdravý životní styl. Smith je vegan, věnuje se józe, dechovým cvičením a otužování. Ačkoliv o sňatek se světově proslulou herečkou nikdy nestál, Kate tvrdí, že slávu zvládá neobyčejně dobře.

Winslet má také dceru Miu (20) a syna Joa (17) z předchozích manželství s Jimem Threapletonem a Samem Mendesem.

Herečka aktuálně boduje se seriálem Mare z Easttownu z produkce HBO. Ani tentokrát se nevyhnula postelové scéně, i když začíná mít pocit, že s nahotou před kamerou co nevidět sekne.

„Už se při tom necítím dobře. Není to ani tak o věku jako o tom, že si lidé řeknou 'jo, už se zase svléká'“. ■