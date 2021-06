Nejsmolnější britská nevěsta? Pětkrát musela rušit svatbu, při šestém pokusu ji nezastavil ani hořící náklaďák

Ženě začala některá média přezdívat „nejsmolnější britská nevěsta“. Profimedia.cz

Jako by byl proti sňatku Britky Laury Luckhurst a jejího snoubence sám osud! Pětkrát museli kvůli covidu svatbu rušit a přesouvat, jednou dokonce pouhých 24 hodin předem, pošesté nevěsta uvízla v zácpě kvůli hořícímu náklaďáku. Ani několikahodinové zpoždění jí ale nevzalo úsměv z tváře.

Na silnici osmadvacetiletá žena, které některá média začala přezdívat „nejsmolnější britská nevěsta“, vzbudila mnoho pozornosti. Aby také ne, oděná do svatebních šatů se závojem, to se v zácpě jen tak nevidí.

„Nejsem fanoušek přílišné pozornosti, ale po dvou hodinách už jsem prostě nedokázala zůstat zavřená v autě. Pár lidí za mnou přišlo si popovídat, jedna žena byla dokonce tak milá, že mi přinesla cider, což jsem v tu chvíli opravdu potřebovala, věřte mi,“ uvedla.

V tu dobu už její snoubenec a zbytek svatebčanů čekali před arcibiskupstvím v Maidstone v Kentu. „Po všem tom přesouvání a rušení jsem si říkal, že je to ztracené. Bylo to, jako by nějaká vyšší moc nechtěla, abychom se vzali,“ svěřil se ženich se svými myšlenkami.

Příběh však má šťastný konec a od předposledního květnového víkendu jsou Laura a Michael manžely. Vzali se v sobotu v podvečer, s pětihodinovým zpožděním oproti plánu. „Třešničkou na dortu“ pak bylo, že když se začali fotit, spustil se liják. ■