Po porodu čtvrtého dítěte se ukázala v bikinách, lidé jí psali, že je nechutná: Maminka si to nenechala líbit

Sarah Nicole Landry Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svou cestu mateřstvím, nyní již čtyřnásobným, Sarah dokumentuje na Instagramu a blogu, kde s fanoušky sdílí životní radosti i starosti, často i velmi intimní informace.

Většina lidí, především pak žen, kvituje její otevřenost, a děkuje za ni. Sarah ale dostává i vzkazy z opačného spektra: drsné hejty na to, jak její postava vypadá. Proto se rozhodla zveřejnit jak pochvalné, tak i kritické zprávy, které dostala na konkrétní snímek v bikinách.

„Tohle bys neměla nosit, máš děti a tvoje tělo už není, co bývalo, přestaň žít minulostí“, „Potřebuješ dietu a posilovnu, holka. Jsi hezká, ale to tvoje tělo...“, „Fuj, ty strie!“, „Víc rolek než v pekařství, schovej to, pro pána, a zahal ty špeky, z toho bolí oči, a to si nikdo nezaslouží“, četla mladá maminka. Dále se dozvěděla, že je nechutná, líná nebo že sama sebe shazuje.

Úplně ta stejná fotka však mnoha ženám pomohla přijmout své tělo takové, jaké je.

„Ano! Právě jsem porodila a cítím se tak špatně kvůli tomu, jak mé tělo vypadá“, „Děkuji ti, hrozně se bojím, jak budu po porodu vypadat. Ty vypadáš skvěle“ nebo „Mé břicho vypadá zrovna tak, děkuju za sdílení této fotky“.

Snímky Sarah dle svých slov publikuje proto, aby ukázala, že tělo, a nejen po porodu, zkrátka prochází proměnami a je to přirozené. „Nemělo by to být o tom, že se schováme, dokud nebudeme vypadat akceptovatelně a teprve pak se ukážeme. Reakce nemůže být: stáhni se, dokud se nevrátíš do původní formy. Prostě nemůže,“ apeluje mladá maminka. ■