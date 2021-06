Nový projekt Primy odtajněn. Jakub Prachař kvůli téhle drsné roli zhubl 15 kilo!

Sara Sandeva a Jakub Prachař Foto: FTV Prima

„Začínáme točit zábavnou osmidílnou krimi sérii Dvojka na zabití, která bude velmi akční a velmi zábavná. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař (37) a Sara Sandeva (23),“ prozradila na první klapce ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Prachař si zahraje rozervaného, depresivního a jedovatě ironického detektiva Martina Rykla, který je bývalým elitním členem URNY a „k ruce“ dostane slušnou, ambiciózní a organizovanou vyšetřovatelku Karolínu Světlou. Tu si zahraje půvabná Sara Sandeva.

Tahle na první pohled nesourodá dvojice spolu začne pracovat na policejním oddělení. Rykl byl šťastný a spokojený chlap, ovšem jen do doby, než se i jeho dotklo neštěstí. Při cestě domů přepadl zloděj jeho manželku a ubodal ji k smrti. Pachatele nenašli a on po něm nepřestal nikdy pátrat. A do toho na policejní oddělení přichází nová posila – Karolína.

„Je to smutný, cynický detektiv, který nemá z ničeho radost, ale když je v práci, tak na svůj život zapomene a baví ho to. Svoje problémy si samozřejmě nosí do práce,“ představuje svou roli Jakub Prachař.

Jakmile Martinovi přes cestu přejde Karolína, postupně přestává toužit po smrti, a začíná zase chápat, že jeho práce je důležitá a že je schopen se sblížit i s dalším člověkem. „Se Sárou už jsme točili pohádku, kde jsme se letmo potkali, a myslím, že spolupráce je výborná. Je dobrá herečka a je chytrá, což je základ,“ prozrazuje Prachař.

Karolína pochází z policejní rodiny, takže o svém povolání měla jasno. „Hraju Karolínu, mladou slečnu po škole, která dostala svou první pracovní příležitost. Je trochu naivní, ale zároveň má ráda pravidla, řád, a když se potká s Martinem, tak se trochu změní. Zaměřuje se na svou kariéru a ze začátku má vše jasně dané, naplánované…“ přiznává Sandeva, která je za svou novou hereckou příležitost vděčná.

„Pro mě to je první dospělá role, je to něco jiného, než jsem točila doteď. Dokonce jsem se domluvila s jedním rodinným známým, který je od policie, aby mě naučil držet zbraň, ať u toho nevypadám jak Barbie. Jsem šťastná, že detektiva hraje Kuba, protože je důležité mít správného parťáka, když točíte denně několik obrazů,“ míní herečka.

Spokojený na place je i Prachař, a možná i proto, že se na roli celkem připravil. „Zapadl jsem do té policejní role dobře, bylo to hned. Zamakal jsem na fyzičce, poradil jsem se s Vaškem Noidem Bártou, a mám dole patnáct kilo. Koupil jsem si kolo, začal běhat,“ chlubil se herec.

V dalších rolích se diváci mohou těšit na Norberta Lichého jako vyšetřovatele Krátkého, Milana Šteidlera alias vyšetřovatele Dlouhého nebo Filipa Kaňkovského jako technika Koťátko. ■