Hvězda Krysaře se pochlubila dětmi. Ratolesti ukázala i Míša Tomešová a další muzikálová rodinka

Charlotte Doubravová s Přemkem Pálkem a dcerami Sofií a Bibien Herminapress

„Jednak jsme se všichni strašně dlouho neviděli a my holky jsme si dlouho nemohly patřičně podrbat, leda tak po telefonu, a to není (uznejte) ono, a zadruhé jsme chtěly naše chlapy zvednout z gauče a vytáhnout je na sluníčko,“ nechala se slyšet manželka Krysaře Přemka Pálka Charlotte Doubravová.

Jediný, kdo stávkoval, byl manžel Míši Tomešové Roman, který musel do práce. Na hřišti spolu dováděli synové Míši Tomešové Jonáš a Kristián, dcery Přemka Pálka a Charlotte Doubravové Sofie a Bibien a také ratolesti zpěváka Honzy Kříže a jeho manželky Marušky Filip a Anička.

„A protože jsme děvčata činu, řekly jsme si, že toho nicnedělání už bylo dost a daly jsme dohromady náš první post-covidový koncert. Zpívat budeme všichni, co tu jsme, a navíc ještě Anička Slováčková, Felix Slováček ml., Kateřina Pechová, Martin France či Markéta Schimmerová – Procházková,“ těšila se Doubravová.

„Bude to spíše takové rodinné zpívání. Třeba se nám podaří do zpěvu „ukecat“ i některé naše děti a bude to „Zpívá celá rodina.“ Nicméně to, jestli děti zazpívají, bude možná překvapením i pro nás. Zatím se k tomu nijak kladně nestaví. Ale uvidíme,“ dodala s úsměvem Doubravová.

Koncert uspořádají 5. června v Divadle Radka Brzobohatého a jeho výtěžek pomůže dobré věci. Peníze ze vstupného poputují na Nadační fond Sudička, který chce pomoct vybrat peníze na nový přístroj k diagnostice nitroočního zánětu, kterým trpí například i jedenáctiletá Adélka Šťáhlová a dosud ho nemá žádná oční klinika u nás. ■