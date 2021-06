Další seriálová smrt. Jakub v podání Jana Dolanského umírá ve Slunečné v náruči slzející Evy Burešové

Jan Dolanský a plačící Eva Burešová Foto: FTV Prima

Seriálový Kuba má nádor na mozku, a ačkoliv se snažil sebevíc a hledal různé alternativy léčby, scenáristé určili, že není záchrany a Jakub musí zemřít. Už od začátku tak herec Jan Dolanský věděl, jak jeho Kuba skončí, a počítal s tím.

„Ano, bylo to naplánované a věděl jsem o tom. Bylo to pro mě možná lepší v tom, že jsem věděl, jak a kam tu postavu směřovat. Navíc víte, že v seriálu budete jen určitou dobu, tak si můžete naplánovat čas a další práci a vše, co s tím souvisí,“ prozrazuje herec, který tak natočil osudnou smrt a se Slunečnou se rozloučil.

Kuba se tak rozhodne, že už dál nechce jen přežívat, a tak si dá poslední koktejl, který si dovezl od šamana z Amazonie. „Byl to den jako každý jiný. Myslím, že spíš byl rozechvělý štáb než já. Byli zvědaví, jak to s Jakubem dopadne, a sešlo se tam víc lidí, než když se normálně natáčí. Přijeli se podívat jen na ten obraz, tak to mi trochu vyvolalo úsměv na tváři. Bylo to jako v divadle,“ usmíval se po natočení Dolanský.

Méně do smíchu už bylo na place Evě Burešové (27) coby Týně, která s Jakubem strávila poslední chvilky jeho života. A to byl původní záměr tvůrců, že Kuba umře sám, ale herci se na místě rozhodli, že trochu předělají scénář.

„Přišlo mi, že by s ním Týna určitě zůstala do konce. Kuba jí tak umře v náručí. Přesto, že ji Janek chce od bolesti uchránit a odvést pryč,“ popisuje natáčení Burešová, pro kterou to byla jedna z nejnáročnějších scén.

„V momentě, kdy Jakub vydechne naposledy, tak mu vypadne červené autíčko z dlaně, které dostal kdysi od táty, a to mě dostalo nejvíc. Skutečně jsem se rozbrečela,“ prozrazuje herečka a je vidět, že i dnes je z natáčení celkem smutná. ■