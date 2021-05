Ne každá je hned jak proutek: Herečka čtyři měsíce po porodu hrdě ukázala tělo v prádle

Charlotte Dawson Profimedia.cz

To se ovšem změnilo začátkem letošního roku, kdy se stala maminkou. V lednu porodila syna Noaha, jehož otcem je její snoubenec Matthew Sarsfield. I když si Charlotte potrpí na dokonalé a upravené fotky, občas své fanoušky ale umí překvapit i něčím opravdovým. A tím je snímek její postavy čtyři měsíce po porodu, kterou předvedla náležitě hrdě a v prádle.

Dawson si nedávno málem smazala sociální sítě, protože se do jejího syna pustili internetoví trollové, kteří jí psali, že je divný, a že by ho neměla ukazovat. Zároveň ji šikanovali za videa, kde ukazovala své křivky po porodu.

„Nedokážu s takovými lidmi zacházet. Když nemáte co říct hezkého, raději neříkejte nic. Vím, že samu sebe vystavuji a svého syna taky, ale i když dostávám tolik pozitivních ohlasů, tyhle odporné věci mě ničí. Dřív mě to nezasáhlo, ale teď, co jsem matkou, tak ano. To musí být extra zlostní lidé, kteří začnou urážet dítě, to malé nevinné stvoření, které si to v žádném případně nezaslouží,“ uvedla tehdy.

Na Instagramu ovšem zůstala a nadále sdílí snímky sebe, dítěte i partnera. Zároveň se nebojí ukázat i na ne zrovna slušivých fotkách bez líčení, jak se můžete přesvědčit v galerii. ■