Seriálová hvězda Randová otevřeně: Covid jsem nechytla, nechápu to. Očkovat se určitě dám

Martina Randová Super.cz

„Žiji s maminkou, která je hodně stará a byla v rizikové skupině. Já jsem se ocitla v dobrovolné izolaci, což bylo pro mě, která jsem byla zvyklá vždycky hodně pracovat, těžší. Chvilkami jsem propadala zmaru, co to je a jestli to někdy skončí,“ svěřila se Super.cz herečka, která je novou posilou nekonečného seriálu Ulice.

„V únoru jsem začala točit Ulici, takže to pak už bylo veselejší,“ prozradila nám Martina, kterou jsme potkali na natáčení posledního dílu pořadu Jsme s vámi v divadle Studio DVA. S maminkou období lockdownu herečka prožila ve zdraví a koronavirus ji nepotkal, za což je ráda.

„Zvládly jsme to, já jsem covid ani nechytla, nechápu to. Třeba mám protilátky a nějak jsem to prodělala. Ale kdykoli jsem se setkala s někým, u koho se pak zjistilo, že je pozitivní, tak u mě se to v povinné karanténě neprojevilo. Očkovat se určitě dám, protože já jsem zastánce očkování,“ svěřila se nám herečka, která se už těší na divadelní prkna.

Čekají ji nejen zájezdová představení, ale od září bude hrát s Ivou Pazderkovou v představení Třetí prst na levé ruce. „Těším se, až budu očkovaná, až nebudeme muset nosit náhubky, nebudeme muset chodit na testy a vše se vrátí do starých kolejí,“ dodala Randová. ■