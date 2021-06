Každé tělo je připravené na bikiny, hlásá influencerka s plnými tvary, které pyšně odhaluje na videu

Malin Andersson Profimedia.cz

Malin se jim snaží dodat sebevědomí nejen slovně, ale často také ukazuje své oblé křivky bez retuší, aby byly vidět všechny nedokonalosti, které na sobě nachází každá žena. To udělala i na následujícím videu.

„Dámy, jestli plánujete dovolenou, tak vám chci říct, abyste se nestresovaly ze svého těla, protože každé tělo je připravené na bikiny! Já mám o 12 kilo více kvůli lockdownům a je mi to úplně jedno. Oslavujte každou část svého těla a užívejte si to, protože to je ten nejlepší způsob žití,“ vzkazuje.

Andersson si nyní užívá dovolenou na ostrově Svatá Lucie a svých 700 tisíc fanoušků zásobuje snímky v bikinách a někdy i bez nich.

Influencerka si v minulosti sama prošla několika traumaty, která jí dávají nadhled a možnost pomoci ostatním. V roce 2019 Malin přišla o svou dceru Consy, která zemřela na selhání srdce jen měsíc po předčasném narození. A v minulosti také zažila psychické a fyzické týrání od jednoho svého expartnera, který byl za své činy odsouzen na 10 měsíců ve vězení. ■