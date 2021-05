Poznáváte ji? Hvězda prvního sitcomu Nováci už je babičkou, radost jí dělá 7 vnoučat

Jana Janěková Super.cz

My jsme ji potkali na zkoušce nového představení Vše o mužích, kterou na letní scénu divadla Studia DVA připravuje. Z návratu do divadla a mezi kolegy byla po několika měsících nadšená. „Je to velmi zvláštní. Pro moji generaci, kdy je člověk v důchodu a pracuje jen občas nebo když se mu chce a je příležitost, tak to není tak úplně zásadní, ale pro tu mladou generaci to je velice složité,“ řekla Super.cz herečka.

„Už jsem v důchodu několik let. Mám sedm vnoučat,“ vyprávěla Jana Janěková, která nové představení připravuje s herci Peterem Pechou, Jánem Jackuliakem a Tomášem Novotným.

„Už režíruji dlouho, přes dvacet let. Když se jako žena a herečka dostanete do jisté životní fáze, tak už nemáte tolik nabídek nebo na vás prostě zapomenou, to je normální. Takže toho člověk nechá a dělá něco jiného. U mě přetrvává ta režie,“ dodala Janěková, která se chce vedle divadelní režie pustit i do filmu. ■