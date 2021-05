Daniel Hůlka finišuje s nejnovější rolí: Zpěvák promluvil o nahotě na jevišti

Daniel Hůlka Super.cz

"Už je skoro všechno v pořádku, venku ještě chodím s berlí, už jen s jednou. Snažím se nohu příliš nezatěžovat, abych byl v létě naprosto v pohodě. Tři týdny jsem byl poslušný pacient, nešlápnul jsem na to," řekl Super.cz Hůlka v Divadle Na Maninách na představení kostýmů muzikálu Robinson Crusoe, kde ztvárňuje titulní roli.

Jako Robinson nebude na ostrově polonahý. Nadšený je Hůlka z kostýmů, které navrhl výtvarník Josef Jelínek. "Nemám rád nahotu na jevišti, jsem stydlivej. Pepa mě oblékl tak, jak se mi to líbí. Proti nahotě nic nemám, ale patří to jinam," upřesňuje s tím, že na pustém ostrově by Robinson ani nahý být nemohl.

"Akorát by se tak spálil. Robinson chodil v kozím oblečku a s palmovým listem nad hlavou místo slunečníku," dodal Hůlka. ■