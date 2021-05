Gabriela Soukalová prozradila pohlaví očekávaného dítěte: Bylo to obrovské překvapení

Gabriela Soukalová Michaela Feuereislová

„Začala jsem se smát, protože jsem se s přítelem vsadila o to, že to bude kluk. Hodně mě to překvapilo, intuice mi od začátku říkala, že to bude chlapeček, takže jsem tomu věřila a byla si tím úplně jistá,“ prozradila nám Gabriela.

Nejen intuice jí naznačovala, že čeká syna. „Podle zkušeností známých, mé maminky a babských rad vše nasvědčovalo tomu, že to opravdu bude kluk,“ směje se moderátorka Showtimu.

Její partner a podnikatel Miloš reagoval na zprávu nadšeně. „Potěšilo ho to, dcerku si přál, protože to bude tatínkova holčička,“ svěřila a jedním dechem dodala: „Nejsme ale ten typ rodičů, kteří by lpěli na pohlaví miminka. Hlavně, ať jsme zdraví, to je nejdůležitější.“

Na začátku těhotenství připadala v úvahu varianta, že by si pohlaví dítěte prozradit nenechali. „Dlouho jsme nad tím přemýšleli a říkali si, že by bylo fajn mít překvapení. Jenže když se pustíte do rekonstrukce bytu, tak chcete v rámci zařízení a výbavy tak nějak počítat s tím, co to bude. Praktičnost nakonec vyhrála nad překvapením,“ vysvětlila nám kráska.

Moderátorka a bývalá biatlonistka je nyní ve 24. týdnu těhotenství, tedy v 6. měsíci. Pomalu začíná pro dcerku vybírat výbavičku, růžovou princeznu z ní ale dělat nebude. „Líbí se mi barvy, které nejsou až tak výrazné. Víceméně mám vybraný kočárek, který má barvu v odstínu červená paprika, která je teď trendy, ale je to spíš cihlově červená. Myslím, že je to spíš neutrální barva, ve které by teoreticky mohl být i kluk,“ dodala nastávající maminka. ■