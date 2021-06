Kvůli roli v Ulici se obarvila a shodila příčesky: Martina Randová nemá s proměnami problém, šla by i dohola

Martina Randová Super.cz

„Už točím od února, mám natočeno spoustu obrazů a můžu říct, že jsem udělala dobře, že jsem Ulici vzala, protože je to krásná role. Hraji podnikatelku, která koupila tu jejich nejslavnější hospodu,“ svěřila se Super.cz herečka. S novou rolí přišla také změna vzhledu, které se nebránila.

Herečka se musela z blond obarvit na brunetu a zkrátit vlasy. „Vyhovuje mi to víc, protože vlasy jsou kratší, a protože nemám tolik těch zahušťovacích pásků, protože ty jsem musela mít. Mám pár vlásků, jako myších ocásků. Častěji si teď myji hlavu a jsem hrozný nemyč hlavy a teď je to lepší,“ svěřila se herečka, která měla dlouhé blond lokny kvůli roli Heluš v Ordinaci v růžové zahradě.

S proměnami vizáže nemá herečka problém a šla by klidně i dohola. „Mám ráda, že pokud má proměna účel, tak s charakterem postavy změnit i vizáž, pokud by to mělo smysl a bylo by to kvůli hezké roli a bylo by to k dobru té role. Tam jde o to, že bych pak musela mít na divadlo paruku, ale to se dá vyřešit, pokud bych měla krásnou roli a bylo by to potřeba, tak bych do toho šla,“ svěřila se Martina Randová, kterou jsme potkali v divadle Studio DVA.

S kolegyní Ivou Pazderkovou natáčela poslední díl pořadu Jsme s vámi a od září se budou potkávat před diváky ve společném představení. „Naposledy jsem byla v divadle před rokem a něco. Za normálních okolností bych takovou pauzu nevydržela. Hrajeme spolu na malé scéně Studia DVA Třetí prst na levé ruce, je to opravdový příběh dvou sester,“ svěřila se Martina, která už se do divadla těší. ■