Sabina Laurinová o drsném konci v Sestřičkách: Byl to pro mě šok!

Sabina Laurinová končí v Sestřičkách. Video: FTV Prima

Herečka Sabina Laurinová (49) končí v roli zdravotní sestry Mery. Mezi diváky seriálu Sestřičky to vzbudilo ohromnou vlnu nevole, lidé na Primu psali dokonce urážlivé a výhružné maily. Někteří žádali, aby se scény přetočily. Tomu však televize nevyhověla.

Způsob, jakým postava seriál opustí, nešokoval jen diváky, ale i samotnou představitelku populární zdravotnice, navíc těhotné, Sabinu Laurinovou (49). „Pro mě to byl šok, nenapadlo mě, že by postava Mery mohla takhle skončit,“ přiznala.

„V dnešní době mi to přišlo morbidní, ale jako herečka jsem ostřílená. Není to první role, kde umírám. Většinou to ale byly divadelní role. Během natáčení byly určitou obranou sarkasmus a legrace,“ popsala své poslední chvíle před kamerou. ■