Monika z Přátel si na legendární taneček se svým bratrem přizvala slavného zpěváka: Takhle to zrzavé popstar nešlo

Pokud jste fanoušky seriálu Přátelé, nemohl vám ujít sourozenecký taneček Moniky a Rosse. Své taneční umění si tehdy připomínali na večírku k příchodu nového roku, který se měl vysílat v televizi na Silvestra a oni se díky němu chtěli dostat do hledáčku kamery.

Taneček se naučili už v dětství, a proto je, přiznejme si to, trochu trapný, ale o to zábavnější. Jaké překvapení ale čekalo fanoušky zpěváka Eda Sheerana (30), když na svém instagramovém profilu sdílel choreografii přímo s Courteney Cox (56) (Monika). Dalo by se říct, že si našla za Davida Schwimmera (Ross) náhradu, ale po zhlédnutí možná změníte názor.

Ed Sheeran k videu napsal i hashtag: 'samozřejmě lepší než Ross.' Posuďte sami.

Video sdílela i herečka a oba jím pobavili nejen fanoušky, ale i své slavné přátele. V komentářích se objevovala jména jako Cara Delevingne, Rita Ora, Pixie Lott i Kaley Cuoco. ■