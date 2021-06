Textař hitovek Marie Rottrové: Nezastavila ho mrtvice ani vážná nemoc

Jaroslav Wykrent Profimedia.cz

Wykrent vystudoval strojní průmyslovku a později nastoupil jako konstruktér do Vítkovických železáren. Vždycky ho to ale táhlo k muzice, a tak ještě na vojně začal skládat a psát texty. Po návratu do civilu spolupracoval s místním amatérským dixielandovým souborem.

V jeho hudební kariéře byl zlomový rok 1964, kdy se stal kytaristou ve skupině Synkopa, která patřila ke špičce mezi rodícími se bigbítovými kapelami té doby. V roce 1967 z ní odešel zpěvák Pavel Novák (✝64) a Wykrent se pak na čtyři roky stal její vůdčí osobností i výhradním textařem.

Zrod slavné Agnes

Pozornost poutal nejen jako autor, ale i jako interpret se syrovým a neškoleným, o to však přitažlivějším hlasem. Hudbu i texty k písním psal v drtivé většině sám, jen několik melodií mu zkomponoval dirigent Ostravského rozhlasového orchestru Drahoslav Volejníček (✝61).

Právě Volejníček napsal hudbu i k Wykrentově nejslavnější písni Agnes. Její původní název zněl Ročník 26, ale skladatel ji přejmenoval a nabídl Wykrentovi, ať ji nazpívá s rozhlasovým orchestrem.

Tomu se interpret zpočátku bránil, protože byl zvyklý zpívat hlavně po klubech. Nakonec se nechal přesvědčit a vznikl obrovský šlágr, díky kterému mu nabídla spolupráci skupina Flamingo s Marií Rottrovou. „Bez tohoto hitu by můj život vypadal úplně jinak,“ řekl Wykrent v jednom rozhovoru.

Za zmínku stojí, že Agnes, která slavila okamžitý úspěch, příliš nenadchla tehdejšího ředitele ostravského rozhlasového studia, a tak byla na jeho příkaz smazána. Jen šťastnou náhodou se zachovala do dnešních dob.

Rozhodl se, že to nevzdá

V roce 1978 vyšlo Wykrentovi autorské album Jak vypadá štěstí. Vystupoval ale nejen jako písničkář s kytarou, prosadil se i jako průvodce kdysi velmi oblíbeného TV cyklu Můj táta byl… (mistr svého řemesla), stejně jako rozhlasový autor, dramaturg a moderátor.

Na hudební scéně byl Wykrent zpočátku nenápadný. Když se konečně i on sám stal velkým písničkářským pojmem, přišla nečekaná rána, která mu těžce zasáhla do života. Na počátku roku 1999 ho postihla série mozkových příhod. Následovala dlouhá léčba a rehabilitace a on se tehdy rozhodl ukončit svou kariéru.

Pak se ale přihlásil pocit bojovníka, který to nevzdá a vrátí se k muzice a všemu, co má rád. Tehdy pomohli přátelé – především Marie Rottrová, která ho přemluvila k vystoupení na svém vánočním koncertu, a přidali se i další: Jarek Nohavica (67), Karel Plíhal (62), Jiří Suchý (89)… Před jeho pevnou vůlí i obětavou pomocí manželky a přátel je třeba smeknout.

Jaroslav Wykrent stále píše a dnes má na kontě několik nových songů. A to i přesto, že se potýkal s vážnou nemocí. Od roku 2011 spolupracuje se skupinou In Blue a v roce 2014 vydal své zatím poslední CD Už to prostě není ono. Příležitostně také vystupuje, například loni v létě byl hostem oblíbeného vícežánrového festivalu Prázdniny v Telči. ■