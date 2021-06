Z nedostatků si nic nedělá a nestydí se za ně. Belohorcová vytasila své ženské zbraně v bikinách

Zuza Belohorcová Foto: Archiv Z. Belohorcové

A předvádí, že i po čtyřicítce se jí celulitida vyhýbá. "Makám, cvičím, mám svého trenéra, nejsem lenivá, piji dostatek vody a snažím se stravovat zdravě. To je asi to nejdůležitější," řekla Super.cz Belohorcová s tím, že vždy je co zlepšovat.

"Nejdůležitější ale je, jak se my ženy cítíme a zda jsme spokojené samy se sebou," říká Belohorcová. "Ani já nemám ideální postavu, ale vůbec si z toho nedělám těžkou hlavu. Nejdůležitější je zdraví. Stále na sobě pracuju a udržuju se ve formě. A i když se mi někdy nechce, přemůžu se a jdu," dodala Belohorcová. ■