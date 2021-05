Dara Rolins vystavuje sexy křivky u bazénu, ale trpí bolestí: Přivodila si zranění a teď si sype popel na hlavu

Dara Rolins Foto: Super.cz/archiv D.Rolins

Předtím než se po covidové pauze zase vrátí na pódia a do nabitého pracovního režimu, vyrazila Dara Rolins (48) za teplem. V Emirátech zřejmě plánovala dopřát svému tělu pořádný odpočinek a užít si vodní radovánky, bohužel si během prvních dní přivodila nepříjemný úraz.

„Vyvrtnutý kotník jsem ještě na dovolené neměla. Dost zbytečný zážitek, řeknu vám, ale to mám za to: Kolem bazénu se prostě co? Neběhá!“ sype si popel na hlavu slovenská popová diva. Na dovolenou vyrazila s dcerkou Lolou, která si s sebou vzala sestřenici, a tak je zpěvačka ráda, že má dcerka o zábavu postaráno a může s bolavou nohou odpočívat.

Co by to ale bylo za dovolenou, aby se slovenská kráska nepochlubila nějakou fotkou u vody v plavkách. Vždyť pro její vysportované tělo ji na sociálních sítích obdivují muži i ženy. Tentokrát ale příliš ze svých perfektních křivek neukázala. V nedávném rozhovoru svěřila, že i na její postavě se pandemie podepsala.

„Přiznávám se, že po této stránce cítím určitý deficit,“ řekla Super.cz. Díky nejnovějšímu snímku od bazénu je ale patrné, že je na sebe možná až příliš kritická. „Vracím se zpět do formy, abych mohla vystrkovat břicho a kroutit zadkem,“ dodala tehdy s nadsázkou. ■