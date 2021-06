Jako Deniska v Lajně se nezdá: Krásná herečka se domluví anglicky, španělsky a začala s italštinou

Hana Vagnerová Super.cz

„Jsem v úrovni B1. Všichni, kteří studují jazyky, vědí, že to ještě není tak skvělý. V podstatě dokážu mít nějakou základní konverzaci,“ prozradila Super.cz na tiskové konferenci k seriálu Lajna 3, kde znovu ztvární bývalou tanečnici u tyče Denisu. V seriálovém outfitu dorazila i na tiskovku.

Hanka se nemůže dočkat, až bude cestování bez omezení a vyrazí na místa, kde navázala nová přátelství. „Je to jedna z věcí, která mi chyběla skoro nejvíc, a doufám, že se hranice otevřou a bude to bezproblémový, protože za prvé cestování miluju a za druhé díky tomu, že jsem trávila spoustu času pryč, mám ve světě spoustu kamarádů, kteří mi hrozně chybí,“ vysvětluje krásná zrzka. Uvažuje i nad variantou, že by v zahraničí znovu pobyla delší dobu. „Kdyby to šlo, tak bych se tomu nebránila,“ říká.

Kromě cestování miluje i sport. Dříve byly její velkou zálibou trampolíny a akrobacie, nyní našla nový koníček. „Začala jsem teď jezdit na surfskatu. Je to super, strašně mě to baví, je to kromě trampolín po dlouhé době sport, který mi přináší motýly v břiše,“ raduje se herečka.

Přiznává ale, že covidová doba zacloumala s její fyzickou kondicí. „Na trampolínách jsem teď byla poprvé po 9 měsících a ráno jsem si ani nemohla obléct tričko, protože jsem nezvedla ruce. Zjistila jsem, že jsem během korony strašně sešla,“ dodává se smíchem. ■