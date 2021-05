12 let od smrti Waldemara Matušky: U hrobu populárního zpěváka bylo rušno, na Vyšehrad přišlo několik známých tváří

U hrobu se sešly hvězdy muzikálu Láska nebeská, ve kterém zazní Matuškovy hity. Foto: Super.cz/Herminapress

„Waldemara Matušku jsem zaregistroval už jako malý ve filmu Fantom Morrisvillu, kde mě zaujal nejen herecky, ale i pěvecky. Potom jsem na něj trochu pozapomněl. V 15 letech nám ho jednou pustili v autobuse a od té doby jsem si ho strašně zamiloval a začal jsem zpívat jeho písničky. Pak jsem ho jednou potkal na natáčení, kde byl s manželkou. Ukázal na mé jméno a říká – tady ten se mi líbí. To mě tak dojalo, že jsem se rozbrečel. Waldíček mi říkal, že se mu líbí, jak zpívám jeho písničky, a ať je co nejvíc zpívám,“ zavzpomínal Matuš.

Písně populárního zpěváka si mohou diváci v brzké době připomenout v Divadle Broadway. Už v pondělí se totiž rozezní jeho nejznámější hity v muzikálu Láska nebeská. Muzikál se jako první představí zdravotníkům, kteří představení dostali darem jako poděkování za odvedenou práci v době covidové.

Na charismatického zpěváka s uhrančivým pohledem přišly zavzpomínat i další muzikálové hvězdy. Někteří měli to štěstí poznat Matušku osobně, jiní už to bohužel nestihli. „Nikdy jsem na Waldově hrobě nebyla, je to tady úžasná procházka. Protože vidět, jaká je tady tlačenice slavných lidí, to je něco. S Waldou jsme se potkali naposledy na Žofíně, když jsme zpívali na jedné akci. Seděli jsme spolu v jedné šatně, což byla bomba,“ nechala se slyšet Linda Finková (53). Zato její kolegyně Sandra Pogodová (46) takové štěstí neměla.





„Velmi Lindě Finkové závidím, že se osobně setkala s Waldemarem Matuškou. Z toho důvodu s ní odmítám sedět v šatně, a proto se (v představení Láska nebeská - pozn.) alternujeme. Já s ní nebudu na jednom jevišti, protože jí brutálně závidím,“ říká s humorem sobě vlastním Sandra Pogodová. „Myslím, že to, že jsem se nesetkala s Waldemarem, pro mě bude do konce života malý šrám na mé umělecké duši,“ přiznává.



Stejně tak se s umělcem nestihla setkat muzikálová kráska Karolina Gudasová (28). Osobně poznala a ráda vzpomíná na jeho ženu Olgu, která nyní žije v Americe. „Nejraději mám písničku Růže z Texasu, tu jsme zpívali odjakživa u táboráku,“ svěřila Gudasová. ■