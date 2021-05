Zpěvačka Jitka Boho potvrdila rozchod: Se sympatickým režisérem Matějem už netvoří pár

Jitka Boho a Matěj Liška Foto: Instagram J.Boho

„Nechtěla jsem to řešit veřejně, ještě takto brzy. Ale když už se to stalo, mohu tedy jen potvrdit, že je to pravda,“ řekla Super.cz Jitka Boho. Dále se k situaci vyjadřovat nechtěla. „Nehledala bych za tím žádnou senzaci, takový je holt život,“ dodala sympatická brunetka.

Režiséra Matěje představila jako svého partnera loni v červnu. Fanoušci měli společně s ní ohromnou radost, že po rozchodu s manželem Lukášem Boho znovu našla lásku. Vztah vypadal idylicky, každý do něj přivedl děti z předchozího vztahu, Jitka dcerku Rosálku, Matěj dvě děti. Na sociálních sítích se zdálo, že spolu fungují jako jedna rodina a vše je zalité sluncem.

Jako první naznačil rozchod právě Matěj, který před pár hodinami umístil na své sociální sítě společnou fotku se vzkazem: „Jitřenko, děkuji Ti za vše! Získala jsi celé mé srdce, ale já to tvé ne.“ Později nasdílel také video, ve kterém se promítají jejich společné snímky.

Se zpěvačkou jsme se setkali letos v lednu, kdy v rozhovoru promluvila o tom, že se vrátila ke studiu na vysoké škole a zdála se být spokojená. Stěhování s přítelem ale ani tehdy neplánovala. „Nebydlíme spolu, necháváme to plynout. Já jsem u sebe v bytě ráda, vypiplala jsem si to tam, takže si neumím představit, že se teď budu po roce stěhovat. Bydlíme od sebe kousek. Oba jsme se trošku ponaučili z těch předchozích vztahů a do ničeho se příliš nehrneme,“ objasnila tehdy Super.cz brunetka. ■