Veronika Kopřivová porodila: Holčička dostala krásné jméno a dojatý tatínek Mirek Dubovický se vyznal z citů

Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický Michaela Feuereislová

„Tak jsme rodina. Je to nepopsatelný zážitek,“ napsal k první společné fotce Mirek, který byl s partnerkou u porodu.

„Myslím si, že každý chlap by měl být u porodu, protože právě tam zjistí, jak moc statečný ženský jsou a co všechno jsou ochotni udělat pro svou lásku k dětem. Pro mě je Veronika ještě výjimečnější, než byla, a jsem velmi hrdý na to, jak to zvládla. Děkuji ti, že jsme rodina,“ vyznal se novopečený tatínek.

Šťastné rodiče na sociálních sítích ihned zaplavily vzkazy od fanoušků, ale i přátel ze šoubyznysu. „Jé, velká gratulace,“ napsala modelka Aneta Vignerová. K blahopřáním se mezi prvními přidala například Taťána Makarenko, manželka Davida Gránského Nikola, modelka Kristýna Schicková a mnoho dalších. ■