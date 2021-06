Jako vejce vejci: Manželka Václava Neužila je neskutečně podobná své sestře Dáše z Mostu! Nepletl si je někdy?

Václav Neužil popsal, jak se s manželkou a její sestrou seznámil. Super.cz

Herec Václav Neužil letos oslaví jedenácté výročí s manželkou Lenkou Neužil Stárkovou, se kterou má skoro čtyřletého syna Vincenta. Jak jméno jeho ženy napovídá, sympatická Lenka je sestrou hvězdy seriálu Most! Eriky Stárkové (36). Na první pohled se může zdát, že jsou dokonce dvojčata. Zeptali jsme se herce, co říkal na to, když mu manželka poprvé představila sestru, která jako by jí z oka vypadla. S překvapením jsme zjistili, že jejich příběh začal úplně jinak.