Zpěv svého slavného tatínka si zatím neužívá: Ed Sheeran prozradil, jak jeho dcerka reaguje na jeho hudbu

Ed Sheeran Profimedia.cz

„Dříve jsem strávil hodiny před zrcadlem a zkoušel si být tím, kým jsem nyní. Bez nácviku to nejde. Nyní zpívám své nové písně mé dceři, která není zrovna mým největším fanouškem. Odpovídá na ně pláčem,“ uvedl britský zpěvák. „Pár písní má ale ráda. Líbí se jí Shape Of You, ale nemá ráda nic hlasitého,“ dodal Ed.

V rozhovoru se také zmínil o tom, že by po vzoru Eltona Johna (74) rád vyřadil nějakou píseň ze svých živých vystoupení, ale nemá to srdce to lidem udělat. „Uvědomuji si, že jsem profesionální hudebník a miluji svou práce, ale jsou tu nějaké písně… Dobře, myslím si, že moje písně patří hlavně publiku. Třeba Thinking Out Loud je pro někoho první manželský tanec, The A Team je pro někoho velmi osobní song. Víceméně tyhle písně těm lidem patří a já pociťuji, že nemám právo přijít na pódium a jasně říct, že tyhle písně hrát nebudu. Oni přišli, aby tu svou píseň slyšeli, takže by to tak mělo být. Ale líbí se mi idea Eltona Johna, který po svém posledním turné řekl, že už nebude nikdy hrát Crocodile Rock a na malých koncertech už bude hrát jen to, co má on sám rád.“

Zpěvák si doteď dopřával delší pauzu, kterou ohlásil na vánoční svátky v roce 2019. Jediné, čím se během svého odpočinku chlubil, bylo narození jeho dcery. S manželkou Cherry Seaborn přivítali před devíti měsíci dceru Lyru. Sheeran nyní své fanoušky napíná s uvedením nové muziky, které je podle jeho nejnovějších postů možné každým dnem. ■