Richard Krajčo a Karin Babinská letos oslaví 4 roky od svatby: Režisérka zavzpomínala, jak veselka probíhala

Karin Babinská Super.cz

„Vzpomínáme na to moc rádi. Myslím, že můžu mluvit i za Richarda, že to byl jeden z nejhezčích dnů v našem životě. Sešlo se tam asi 40 kamarádů, byl to nádherný den a krásný mejdan,“ svěřila nám Karin.

Svatba se odehrála na jejich statku, kde pravidelně tráví volné dny i prázdniny a kam vyráží i se svou zvířecí tlupou, která čítá tři psy a 11 želv.

„Slib jsme učinili přímo na naší terase. Přijel nás oddat pan starosta, který řekl tu základní formalitu a my jsme si svůj svatební slib napsali sami. Ten je mimochodem v knize Kecy, kecy kecičky, kam jsem ho otiskla,“ vzpomíná spisovatelka, se kterou jsme se setkali na zahradě jejich domu, kde nám představila svůj nejnovější knižní počin, román Hvězdy na cestě.

Na veselce pochopitelně nemohli chybět členové kapely Kryštof, kteří zahráli některé ze známých hitů. „Přijeli všichni kluci z kapely, takže potom v rámci večerního mejdanu všichni zpívali. Dokonce já, která opravdu neumím zpívat, jsem se přidala. Navíc neumím tančit, a dokonce jsem tančila. Takže je vidět, že jsem byla buď hodně šťastná, nebo hodně opilá, nebo obojí dohromady,“ dodává se smíchem blondýnka.

Krajčovi vychovávají tři děti. Muzikant má ve střídavé péči s bývalou manželkou Martinou Poulíčkovou syna Richarda a dcerku Bereniku, Karin má s expartnerem dceru Jasmínku. ■