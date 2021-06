Seniorka (81) promluvila o manželství se zajíčkem (36). Téma sexu pro ženu není žádné tabu

Iris Jones Profimedia.cz

Jak se ale zdá, vztah páru vzkvétá. Babička se nyní podělila o to, jaké skutky pro ni znamenají vyjádření lásky a jestli to funguje i v praxi.

„Láska je, když vám milovaný ostříhá nehty na palcích. Láska je, když vás milovaný vynese do schodů, když je výtah pokažený. Láska je, když váš milovaný stráví hodiny hledáním mobilu, který jste nechala v taxíku. Láska je, když váš milovaný spí v nemocnici na zemi a odmítá odejít, dokud se nezotavíte po pádu,“ uvedla Jones, a vychválila tak svého muže do nebes.

Čilá důchodkyně je velmi sdílná i ohledně jejich sexuálního života. O prvním společném milostném zážitku uvedla: „Šlo to ztěžka. Použili jsme celou tubu lubrikantu. Další den jsem nemohla chodit. Cítila jsem se, jako bych jezdila na koni,“ šokovala otevřeností v pořadu This Morning. „Ale už jsme to zvládli,“ doplnila Iris.

Její egyptský manžel stále čeká na vyřízení víza. ■