Z malé gymnastky v klipech Sii je krásná modelka (18). Se zpěvačkou ji pojí bizarní záliba

Maddie Ziegler Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Do světa šoubyznysu vkročila už jako osmiletá díky reality show o nadějných tanečnicích a jejich ambiciózních matkách Dance Moms, světově proslulou se Maddie Ziegler stala o dva roky později, když si ji zpěvačka Sia Furler vybrala jako tanečnici a gymnastku do klipu k písni Chandelier.

Tím jejich spolupráce neskončila, Maddie, dnes osmnáctiletá tanečnice a žádaná modelka, se se Siou objevila v dalších šesti klipech, vystoupila s ní na Grammy, doprovázela ji i na koncertech. Stala se jakýmsi alter egem zpěvačky, která je proslulá svým ostychem před kamerami. Obličej často schovávala za slavnou platinovou paruku. I holčička ji v klipech nosila.

„Jsem poctěná, že mi věřila,“ říká dnes Maddie s tím, že to byla zábava a Siu považuje za součást rodiny. Zpěvačka je dokonce její kmotrou, navíc žijí v sousedství. Furles si ji vybrala také do hlavní role svého režijního debutu Music, v němž si Maddie zahrála hlavní roli šestnáctileté autistické dívky.

A jak Ziegler svěřila, mají s kmotrou i jednu bizarní společnou zálibu: společně se dívají na videa, kde si lidé vymačkávají pupínky. „Zní to podivně, ale je to naše obsese. Dokážeme se na to dívat hodiny v kuse,“ směje se Ziegler. ■