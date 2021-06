Do původních kolejí se to bude dostávat léta, bude to tvrdý, říká Pohlreich o gastro byznysu

Zdeněk Pohlreich Super.cz

Se známým kuchařem jsme si povídali ještě před znovuotevřením restaurací. Setkali jsme se na natáčení jeho nové seznamovací reality show v jednom z jeho podniků. Pohlreich rozhodně nehýřil optimismem.

„Do původních kolejí se to bude dostávat léta. Rozhodně z toho nejsme venku. Schránka blbých nápadů se plní stále novými opatřeními. Bude to ještě hodně tvrdé,“ uvedl šéfkuchař.

Ptali jsme se na jeho aktuální pocity ještě před otevřením jeho podniků. „Máme tu práci rádi. Pro mě to je životní kariéra. Že bychom měli sedět v lockdownu ještě dlouhou dobu, je pro mě nepředstavitelné,“ řekl Pohlreich a jedním dechem dodal: „Snažím se v tom nemít emoce. Snažíme se připravit na to, aby lidi našli restauraci takovou, jakou ji znali.“

Většinou platí, že ve všem zlém se vždy dají najít nějaké plusy. Platí to i pro tuto dobu? Objevil v tomto období Pohlreich nějaký nový rozměr života? „Určitě to byla příležitost pro lidi zamyslet se nad tím, jak věci fungují. Obávám se, že k tomu ale nedojde a že se v lidech probouzí i negativní a špatné vlastnosti, jako je udavačství, nepřejícnost. Asi ten průšvih není dostatečně veliký na to, abychom se dokázali poučit.“ ■