Marek Ztracený vyvedl do společnosti snoubenku: Promluvil o detailech svatby i stěhování do domku

Marek Ztracený Super.cz

Marek Ztracený (36) se nedávno pochlubil vizualizací nového domku, do kterého by se měl se snoubenkou Marcelou a synem Markem brzy nastěhovat. Zpěvák nám mimo jiné prozradil, jestli bude mít v domě svůj koutek či vysněnou místnost. „Každý tam má něco, Marcelka tam má takovou princeznovskou šatnu, já mám posilovnu a studio a syn chtěl zase bazén, tak se snažím splnit sen každému,“ svěřil Super.cz zpěvák.

Dlouholetou partnerku Marcelu, kterou vyvedl do společnosti v rámci křtu první kuchařky vítěze MasterChef Česko Romana Staši, požádal o ruku během svého velkolepého koncertu v O2 aréně. Termín svatby se ale zatím stále posouvá.

„My jsme si ty priority trošku přeházeli. Jsme spolu dlouho a tohle měla být oslava, zatím nám zakazují pozvat lidi a my jsme nechtěli, aby to bylo s nějakým omezením, takže rádi počkáme. Řekli jsme si, že nejdřív postavíme barák, a pak bude veselka,“ vysvětluje Marek. Jestli si řeknou „ano“ na statku v přírodě či v kostele, a jak velká svatba bude, zatím netuší.

„Marcelka se o tom ráda baví, u mě se to mění každý den, jednou bych chtěl velkou svatbu, jednou malou, jednou žádnou,“ směje se muzikant. „Nějak se to vyvíjí a myslím, že bude fajn se k tomu vrátit, až bude ta správná chvíle. Bojím se, že to třeba bude až příští rok, mrzí mě, že jsme nedodrželi do roka a do dne,“ přiznává.

Stejně jako u většiny profesí, covidová doba zasáhla i muzikanty, kteří přišli o koncerty, festivaly a další kulturní akce. Některé pracovní stopka dohnala až na mizinu. To naštěstí není případ Marka Ztraceného. „Kdyby mě to potkalo před 5 nebo 10 lety, tak budu mluvit asi jinak, ale teď jsme zajištění. Spíš jsme řešili, že nám chyběli lidé a mrzelo nás, co se kolem nás děje. Já to ale beru sportovně a to, že se odloží koncerty je pořád maličkost, oproti tomu, když člověk ztratí blízkého,“ dodává. ■