Zdeněk Pohlreich v nové seznamovací reality show: Co byste na prvním rande rozhodně neměli dělat?

Zdeněk Pohlreich bude provázet pořadem, který není o přípravě pokrmů. Super.cz

Sám Pohlreich se nové příležitosti nebál. „V naší profesi vidíme, jak spousta vztahů vzniká a zaniká. Říkal jsem si, že jsem ta správná osoba,“ řekl Super.cz Pohlreich. Jeho úlohou bude přivítat soutěžící, kteří se přihlásili do rande naslepo. „Během natáčení se budou muset rozhodnout, jestli se budou chtít potkat ještě v budoucnu, nebo ne,“ popisuje šéf.

Ptali jsme se, jaké jídlo by Pohlreich na prvním rande rozhodně nedoporučoval objednat. „Určitě by se tam nemělo objevit něco, co toho protějška vystaví do nepohodlné situace. Mladou moderní padesátikilovou slečnu bych nezval na vepřový bůček. Mělo by to být co nejlepší,“ říká zkušený kuchař, který přidal další rady: „Rozhodně by měl na první schůzce platit chlap. Nedovedu si představit scény, kdy lidé na první schůzce platí účet napůl.“

Některých zaběhnutých pravidel by se čtyřiašedesátiletá televizní hvězda nevzdávala. Názory některých feministek, nebo zastánců totální rovnosti pohlaví, ho nejspíš nechají chladným. „Takhle to má být. Neznamená to, že to, co se dodržovalo dodneška, je blbě. Je škoda, že lidi mají pocit, že všechno nové je lepší, než to, co bylo. Jsem člověk, který s tím rozhodně nemůže souhlasit.“ ■