Vojta Dyk hvězdou nového seriálu. Seznamte se s brunetkou, která mu bude sekundovat, je to nováček

Vojtěch Dyk a Beáta Kaňoková v novém seriálu ze školního prostředí Foto: TV Nova

Televize Nova oznámila nový projekt, seriál Pan profesor. Ten bude zasazen do středoškolského prostředí a hlavní roli ztvární Vojtěch Dyk (35). Natáčení právě začalo, do vysílání pořad televize zařadí na podzim.

„Myslím, že každý z nás by ve věku kolem 17 let chtěl mít takovýho profesora. Já teda určitě jo. Tudíž se ho snažím hrát takovýho, jakýho bych ho sám chtěl mít… To jest profesora, kterej bere svoje povolání zároveň jako poslání, kterej je parťák, a ne uměle vytvořená chodící autorita, a kterýho prostě baví to, co dělá, a když už něco dělá, tak na sto procent,“ popsal Dyk novou postavu.

Novou tváří televizních obrazovek pak bude Beáta Kaňoková (32), která si zahraje hlavní ženskou roli, češtinářku.

„Je to pro mě nová, velká zkušenost. Ještě nikdy jsem takhle velký prostor v seriálu neměla. Člověk vlastně vytváří postavu, kterou představuje, už to není jen epizodní role, ve které se objeví. I to mě na té nabídce zaujalo,“ svěřila.

Kaňoková vystudovala dramaturgii na Slezské univerzitě v Opavě a činoherní herectví na pražské DAMU. Působí v Městských divadlech pražských, ve Švandově divadle, v Činoherním studiu Bouře a v českobudějovickém Jihočeském divadle. Z televizní tvorby za sebou má několik epizodních rolí.

V dalších rolích se objeví mj. Martin Pechlát nebo David Švehlík. ■